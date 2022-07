Agguato Ponticelli, presunto killer si costituisce

Potrebbe arrivare presto la svolta nelle indagini sul duplice omicidio di Ponticelli, quartiere alla periferia est di Napoli. Un uomo si e' costituito, nel pomeriggio, in Procura. E la sua posizione - in queste ore - e' al vaglio degli investigatori. Sul caso indagano i carabinieri.

L'agguato, stamane, nel rione Fiat. Ponticelli e' da tempo teatro di una faida tra i De Micco e i De Luca-Bossa. Chi ha sparato ha colpito sull'uscio di un appartamento al pian terreno. Uccidendo Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore, 56. Quest'ultimo - ripete la moglie - non apparteneva ad alcun clan.

Imperatore era conosciuto nel quartiere, dove si occupava di piccoli lavori di manutenzione. nell'appartamento, pare, stesse riparando una zanzariera. "E' una notizia che fa male - scrive l'associazione Libera - l'aria a Napoli continua ad essere irrespirabile".