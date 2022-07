Bare e trattori, la protesta degli allevatori

Snocciolano i dati in loro possesso, gli allevatori di bufale del casertano. I dati sui focolai di brucellosi e TBC che stanno falcidiando le loro imprese. Trecento aziende, stimano, hanno già segnato il passo.

Davanti alla sede della Regione, a Napoli, arrivano a versare il latte dei loro allevamenti. Al presidente De Luca chiedono di essere ricevuti. Contestano il piano di intervento regionale e, in particolare, le norme sugli abbattimenti.

Dalla Regione, l'assessore all'Agricoltura - Nicola Caputo - risponde che "il dialogo è aperto con tutti gli operatori del settore". E "il via libera da Bruxelles al piano, con l'arrivo delle prime dosi di vaccino entro il 10 agosto, è la conferma dell'importante lavoro svolto in questi mesi con l'intera filiera".

Dall'opposizione, il capogruppo della Lega, Gianpiero Zinzi, parla di una politica regionale "finora sorda e cieca". E chiede che "il piano sia portato in Consiglio regionale per modificarlo".

La mobilitazione del Coordinamento, invece, riprenderà la prossima settimana. Il 28 luglio a Roma.

Nel servizio le voci di Gianni Fabbris - Altragricoltura

Adriano Noviello - Associazione tutela bufala mediterranea

Renato Natale - Sindaco Casal di Principe