Incendi, bruciano Casertano e Monti Lattari

Sono giorni difficili sul fronte della lotta agli incendi in Campania.



Gli ultimi roghi in ordine di tempo: a Maddaloni, alle porte di Caserta e a poca distanza dal santurio di San Michele.



Qui la sala operativa regionale della Protezione civile ha inviato un elicottero.



Sempre nel Casertano, le fiamme si sono sviluppate a San Felice a Cancello, anche qui un elicottero, e a Roccamonfina, dove sono state attivate le squadre della locale Comunità montana.



Intanto a Lettere prosegue la lotta al vasto incendio sui Monti Lattari. Impegnati tre elicotteri, insieme a un Canadair della flotta nazionale.



Situazioni difficili segnalate anche a Siano, in provincia di Salerno, e ad Arpaia, nel Beneventano.



Grande lavoro quindi per la Protezione civile della Regione Campania, che ha sede in uno dei palazzi del Centro direzionale.



Quest'anno sono 1.400 gli uomini che vengono coordinati in tutto il territorio, a questi si aggiungono 500 volontari formati la scorsa primavera.