Temperature più gradevoli, pienone di bagnanti nelle spiagge libere e nei lidi

Temperature più gradevoli, un bel vento in arrivo dal mare, un sole comunque caldo.

Dopo il forte maltempo di ieri mattina la Campania finalmente respira.

I napoletani e i turisti hanno letteralmente preso d'assalto i lidi e le spiagge libere, soprattutto a Posillipo.

C'è voglia di serenità.



Anche a Capri grandi folle fra Marina Grande, la Piazzetta, i faraglioni e i giardini di augusto. Pienone negli hotel e nei bed and breakfast, molti i turisti per strada, che finalmente possono godere di un clima più piacevole. Vacanzieri curiosi e soddisfatti anche nei vicoletti del centro storico, la Capri antica, quella d'impianto medievale in grado di regalare fascino e relax.