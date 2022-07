Salernitana, Ederson verso l'addio, in arrivo Valencia

A meno di clamorosi colpi di scena, Ederson la prossima stagione vestirà la casacca dell'Atalanta. Il ds De Sanctis aveva parlato di un 99 per cento di possibilità di permanenza alla Salernitana del centrocampista brasiliano, la trattativa per il trasferimento avrebbe subito un'accelerazione improvvisa nelle ultime ore. Entra sempre più nel vivo il mercato in casa granata. Pronto a sbarcare a Salerno il cileno Diego Valencia, 22 anni, 1, 83 di altezza, attaccante dell'Universidad Catolica e già nel giro della Nazionale.

E quella che si apre sarà una settimana decisiva sul fronte del mercato anche per il Napoli che venerdì partirà per il ritiro di Dimaro, dove resterà fino al 19 luglio. Non vede l'ora di cominciare la sua avventura in maglia azzurra il nuovo acquisto Kvaratskhelia. Nessuna novità al momento si registra invece su Dries Mertens, attualmente svincolato. Si rincorrono voci contrapposte: quelle che vedono ormai il belga lontano da Napoli, altre che ipotizzano un rinnovo contrattuale al rientro di De Laurentiis dagli Stati Uniti.