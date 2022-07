Allenamenti e amichevoli, la lunga estate degli svincolati

L'agonismo vince su tutto. Anche quando afa e sole cocente non danno tregua. Calciatori svincolati in attesa di trovare una nuova squadra si ritrovano ogni pomeriggio sul campo del Vallefuoco di Mugnano di Napoli e allo stadio Novi di Angri. Articolato il programma delle sessioni di allenamento predisposto dallo staff dell'Equipe Campania. Un'iniziativa, patrocinata dall'Associazione Italiana Calciatori, che si rinnova per il dodicesimo anno consecutivo.