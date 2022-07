Salernitana, Djuricic è a un passo

Salernitana scatenata sul mercato. In dirittura d'arrivo la trattativa per portare in granata il serbo Djuricic, ora svincolato dopo aver giocato quattro stagioni con la maglia del Sassuolo. Un rinforzo di qualità a centrocampo dunque dopo l'arrivo in attacco del norvegese Erik Botheim, che si è legato al club fino al 2026. Sempre nel reparto offensivo è un affare già concluso (mancano solo pochi dettagli) anche quello dell'acquisto del cileno Diego Valencia dall'Universidad Catolica. Intanto è pronto ad allenarsi con i compagni nel ritiro austriaco di Jenbach il promettente difensore dell'Under 21 Lorenzo Pirola, l'anno scorso in forza al Monza. L'obiettivo del presidente Iervolino e del direttore De Sanctis è quello di allestire una squadra che possa tagliare al più presto il traguardo della salvezza evitando i patemi della scorsa stagione.

E domani a partire dalle 10 prende il via la vendita libera degli abbonamenti. Previste agevolazioni per le famiglie. E c'è uno sconto del 50 per cento sul prezzo del biglietto della partita di Coppa Italia con il Parma, in programma il 7 agosto allo stadio Arechi.