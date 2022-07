Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, 105 rinvii a giudizio

Inizierà il 7 novembre il processo a carico di 105 persone, tra agenti di polizia penitenziaria, medici e funzionari del DAP (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) in merito alle violenze e i pestaggi a danno dei detenuti, avvenuti il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Il giudice per l'udienza preliminare, Pasquale D'Angelo, ha accolto in toto le richieste della Procura. Prosciolto un solo indagato, l'agente Luigi Macari, così come chiesto dal pubblico ministero, perché si è accertato che quel giorno non era all'interno della casa circondariale. Due imputati hanno chiesto di poter essere giudicati con rito abbreviato.

Tra i reati contestati a vario titolo c'è quello di tortura, mentre dodici imputati saranno giudicati anche per l'omicidio colposo di un detenuto algerino, morto a quasi un mese di distanza dagli episodi al centro dell'inchiesta. A processo, tra gli altri, l'ex provveditore regionale del Dap Antonio Fullone e gli ufficiali di polizia penitenziaria Pasquale Colucci, Gaetano Manganelli e Anna Rita Costanzo.

Oltre cento i soggetti che hanno chiesto la costituzione come parte civile, a cominciare dai detenuti vittime degli abusi, una punizione per una protesta esplosa nella casa circondariale durante i primi giorni di diffusione del contagio da coronavirus. Tra le possibili parti civili, il garante regionale delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, tra i primi a denunciare gli episodi di violenza, immortalati dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza dell'istituto di pena, nonostante il tentativo di alcuni degli imputati di manometterle.

Il clamore suscitato dall'indagine - il gip parlò di “orribile mattanza” nell'ordinanza di autorizzazione di oltre cinquanta misure cautelari a giugno del 2021 - spinse anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a visitare il carcere casertano, insieme alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, a luglio dello scorso anno.