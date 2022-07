Weekend da tutto esaurito sulle spiagge di Napoli

In una giornata da bollino rosso, in cui Napoli è tra le 20 città in Italia in allerta tre per il caldo, come si combattono le ondate di calore nella prima domenica del luglio più caldo degli ultimi anni?

Spiagge cittadine prese d'assalto, dal lungomare sino a Coroglio, da cittadini e turisti alla ricerca di sollievo dall'arsura. Contingentate le spiagge intorno palazzo Donn'Anna, la Gaiola torna prenotabile sul sito e si pensa a un'app attraverso la quale riservare il proprio posto sugli arenili partenopei.

E se la spiaggia non è sufficiente ci sono canoe, kayak e paddle per esplorare la costa alla ricerca di calette nascoste