11 lavoratori in nero su 19, denunciato titolare di una pizzeria

In un caso, su diciannove lavoratori impiegati, ben undici erano in nero e quattro di questi anche percettori di reddito di cittadinanza.In altri due casi, i gestori non erano in regola con le visite mediche per i dipendenti e nella formazione in materia di salute e sicurezza. Anche qui lavoratori sommersi.

I carabinieri della compagnia di Giugliano, in collaborazione con quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno sanzionato tre ristoratori della zona di Lago Patria, rilevando molte irregolarità.

Denunciati i titolari delle tre società di gestione, sospese le attività di ristorazione. Emesse anche sanzioni amministrative, per una pizzeria l'importo è di oltre 20mila euro. Per i lavoratori sommersi che percepiscono il reddito di cittadinanza è stata richiesta la revoca del beneficio.