A 12 e 13 anni accoltellano insieme al padre l'amante della madre

Dodici e tredici anni, praticamente dei bambini. Aizzati dal padre ad aggredire con armi da taglio l'amante della madre.

Questa l'incredibile ricostruzione del fatto di cronaca avvenuto a Castellammare di Stabia, dove la vittima, 45 anni, è stata ricoverata con ferite alla scapola destra, al fianco sinistro e al braccio sinistro. Per lui almeno 40 giorni di prognosi.

Secondo i carabinieri, alcuni aspetti della vicenda devono ancora essere chiariti, sopratutto per quanto riguarda la dinamica della spedizione punitiva.

Di certo l'uomo è stato raggiunto davanti alla propria abitazione di via Pietro Carrese da tre fendenti, due dei quali sferrati dai due minori, che non sono imputabili per la tenera età.

Il padre, 49 anni, è invece stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma da taglio.