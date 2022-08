A Ken Loach il Premio Mario Puzo

Di persone ne ha incontrate tantissime Ken Loach, il maestro del cinema britannico, vincitore di due Palme d'Oro e del Leone d'oro alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia.

Il regista ha ricevuto il Premio Mario Puzo nell'ambito del festival Corto e a Capo, rassegna dedicata al cinema nelle aree interne. Tra Sannio e Irpinia due giorni interamente dedicati ad un gigante della cinematografia, con proiezioni, workshop e dibattiti sui suoi film dal forte impegno sociale. Una caratteristica che Loach ha appreso anche dal cinema italiano.

Il cinema di Loach ha sempre analizzato la società con sguardo critico, raccontando le storie e le istanze della classe lavoratrice. Ma anche in un mondo gravato dal precariato, dagli effetti della pandemia e della guerra, tra cambiamento climatico e diseguaglianze in costante aumento, si deve ancora cercare la speranza per il futuro.

Nel servizio l'intervista a Ken Loach.