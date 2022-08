A rischio il rilancio dell'ex fabbrica Whirlpool

Un nuovo colpo per le speranze dei dipendenti della ex Whirlpool di Napoli.

Entro il 25 agosto è atteso il parere del ministero della Transizione ecologica sulla possibilità di intraprendere una nuova attività produttiva nello stabilimento.

A pochi giorni da quella data, la Adler Group, capofila del Consorzio di imprese campane interessate alla reindustrializzazione dell'area, evidenzia la mancanza di risposte sufficienti in merito alla compatibilità ambientale della stessa. Le criticità esistenti non renderebbero cantierabile l'intervento. Di conseguenza sarebbe impossibile la formulazione del piano industriale e le imprese interessate potrebbero allontanarsi dall'iniziativa.

Pronta la risposta dei sindacati. La Uilm evidenzia come lo stabile sia stato adibito alla produzione per decenni e solo all'atto della cessione sia emersa la sua non idoneità. Per la Uilm, le istituzioni non avrebbero saputo impedire alla Whirlpool di cessare la produzione e con continui rimandi starebbero costituendo un ostacolo per la sua possibile ripresa.

Secondo la Fim Cisl c'è una discrepanza tra ciò che afferma Adler e le dichiarazioni ufficiali messe sul tavolo con Ministero e Prefetto durante l’incontro dello scorso 4 agosto. Ci sono ancora le condizioni per il recupero industriale e occupazionale ma è necessario un allineamento tra tutti gli attori della vertenza.