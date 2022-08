Acciaroli, denunciati 5 protagonisti della furiosa rissa - IL VIDEO

I Carabinieri di Vallo della Lucania hanno individuato e denunciato i responsabili della rissa di ferragosto in uno stabilimento balneare di Acciaroli. Si tratta di cinque giovani della provincia di Napoli che, per futili motivi, hanno iniziato a spintonarsi e picchiarsi sulla terrazza della struttura dove, come mostra il video della rissa diventato virale sul web, erano presenti molte persone costrette ad allontanarsi.