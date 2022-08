Addio a Claudio Garella, portiere del primo scudetto

Fu il numero uno degli scudetti speciali. I primi di Verona e Napoli, che proprio lunedì si affronteranno nella prima giornata di questa nuova stagione.

Claudio Garella, scomparso a 67 anni, parava in ogni modo: con il corpo, con le ginocchia, con i piedi. Con uno stile tutto suo, sgraziato ma efficace.

Per Beppe Viola c'erano le "Garellate". Gianni Mura lo chiamava Compare Orso, ma capace di volare come Batman. L'avvocato Agnelli lo definì il miglior portiere del mondo, però senza mani. Lui, con la sua grande umiltà, accettò il complimento. L'importante è parare, non importa come.

Fu lui a scegliere la parata più bella, in maglia Verona contro il Milan: palla smanacciata sul palo su colpo di testa di Hateley.

Nato a Torino e cresciuto nelle giovanili granata, era legatissimo alla città, dove tornava spesso.

I difficili anni alla Lazio, l'esperienza alla Samp.

A Verona divenne Garellik. Vinse il titolo e rinunciò alla Coppa Campioni: a Napoli lo volle Italo Allodi con il beneplacito di Maradona in persona che lo testava con le punizioni.

L'87 è l'anno magico: scudetto e Coppa Italia, la festa di una città. L'anno dopo il bis sfuma in volata, poi la lite con Ottavio Bianchi: fu lui a leggere il comunicato contro l'allenatore che segnava la rottura.

Oggi lo ricordano con affetto tifosi e compagni, a partire da Giuseppe Bruscolotti. "E' stato un ottimo compagno di viaggio, negli ultimi tempi avevamo difficoltà a rintracciarlo, ci è mancato".