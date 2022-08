Aeroporto di Capodichino, al via la nuova zona a traffico controllato

Per rendere più fluido il traffico veicolare ed evitare la sosta selvaggia, è stata riattivata la ZTC. L’area è gestita da un sistema di telecamere che rileva elettronicamente il tempo impiegato per entrare e uscire dalle due vie d’accesso allo scalo. In aggiunta, si potrà sostare gratuitamente per un quarto d'ora in una specifica area pick-up in prossimità della zona Arrivi.

Nel servizio le interviste ad ANTONIO GUGLIELMUCCI, Direttore Operativo Gesac, e VINCENZO MAIOLINI, Capitano della polizia municipale di Napoli,