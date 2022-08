Aggredita dal compagno minaccia il suicidio: salvata dai carabinieri

E' stato determinante l'intervento di una giovane carabiniera per far desistere dal suicidio una donna che era appena stata aggredita dal compagno a San Giorgio a Cremano.

Affacciata dal balcone del primo piano, la donna ha chiesto ripetutamente aiuto, indicando l'uomo che si stava allontanando dall'abitazione.

Durante il colloquio con i militari, la vittima ha riferito di essere stata picchiata. Il volto coperto da un cuscino, quasi a soffocarla.

Nel corso del racconto, la rabbia e la concitazione lasciano spazio allo sconforto. Con una gamba scavalca la ringhiera, minaccia di farla finita. Le parole della carabiniera riescono a tranquillizzarla e a farla desistere.

Il compagno è stato bloccato dai carabinieri e dalla polizia ed è in stato di fermo in carcere. Resta l'ennesimo episodio di violenze in ambito familiare.