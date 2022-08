"La chiesa è con chi soffre e con chi li aiuta a rialzarsi"

Nel Duomo di Napoli meta di tanti visitatori italiani e stranieri - anche nel giorno di Ferragosto - don Mimmo Battaglia attraversa la navata centrale e si ferma per una carezza e qualche parola di conforto a chi non è voluto mancare, nonostante la sofferenza, alla Santa Messa per la Solennità dell'Assunta.

Il pensiero dell'Arcivescovo di Napoli è soprattutto per chi vive nelle difficoltà anche nel giorno di festa, per le famiglie che hanno pochi mezzi per concedersi una vacanza, per coloro che cercano serenità.

Don Mimmo Battaglia parla ai napoletani, figli di una città straordinaria ed ai suoi ospiti, i turisti - cui dà il benvenuto. Ma nel giorno in cui si celebra l'assunzione di Maria è alla Vergine che l'arcivescovo invita a volgere lo sguardo, perché si scelga sempre di stare dalla parte della vita ed ognuno possa essere strumento e testimone di speranza.