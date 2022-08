Arriva Sirigu, Petagna saluta

Ore calde e porte girevoli in casa Napoli. C'è chi arriva, il portiere Salvatore Sirigu, 35 anni, garanzia di esperienza e qualità, e chi parte, Andrea Petagna, destinazione Monza. E la cessione dell'attaccante lascia presagire ulteriori imminenti movimenti in ingresso, in attacco, con un'accelerata importante per Simeone, mentre per Raspadori è tutto in stand-by.

Petagna è diretto in Brianza, prestito oneroso da due milioni e mezzo e riscatto fissato a dieci milioni di euro in caso di salvezza più bonus.

Sirigu ha sostenuto oggi le visite mediche a Roma, firma un contratto annuale, ingaggio da settecentomila euro circa, con opzione di rinnovo per il secondo. Raggiungerà nelle prossime ore i compagni che hanno ripreso ad allenarsi a Castel Volturno in vista dell'esordio di Ferragosto in campionato.