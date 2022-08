Aziende in ginocchio per la crisi energetica

La crisi energetica colpisce il comparto conserviero. Le imprese denunciano: “Saremo costretti a chiudere la campagna del pomodoro con 15 giorni d'anticipo rispetto al passato”.

Il futuro appare cupo anche per le SpA più solide a causa dei rincari. Siamo stati in un'azienda di Scafati dove la bolletta per il metano a distanza di 12 mesi è cresciuta da 80mila a 500mila euro.