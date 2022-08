Colpo Scafati, arriva Doron Lamb

Ultimi giorni di vacanza e ultimi colpi di mercato per le due squadre campane della serie A di basket. Scafati ha completato il roster con l'ingaggio di Doron Lamb, guardia americana alla sua seconda stagione in Italia dopo l'esperienza con Pesaro (12,2 punti di media).

Nato a New York il 6 novembre 1991, 193 centimetri per 95 chili, Lamb è uscito dall'università di Kentucky. Scelto al secondo giro del Draft NBA dai Milwaukee Bucks nel 2012, ha giocato anche con gli Orlando Magic, i Dallas Mavericks e in D-League con i Texas Legends e i Westchester Knicks.

Poi varie esperienze in Europa, tra Montenegro, Francia, Grecia, Turchia, Polonia, dove ha potuto disputare anche Eurocup e FIBA Europe Cup.

“Pensiamo di aver fatto la squadra che ci eravamo preposti - ha detto a conclusione del mercato il responsabile dell'area tecnica, Enrico Longobardi - cioè grossa, intensa e capace di correre quando deve”.

Raduno il 16 agosto, primo test il 4 settembre in casa contro Brindisi. Ancora da risolvere i problemi di adeguamento del Palamangano, il rischio concreto è che i gialloblu battezzino il ritorno in massima serie lontano dal proprio fortino.

A Napoli invece manca ancora un tassello per chiudere il quintetto. Sarà un'ala grande, nome top secret, ma il management azzurro punta a chiudere nei prossimi giorni; l'ultimo innesto è l'italiano Nicolò Dellosto, ala piccola di 201 cm, classe 2000, proveniente da Cento.

La pre-season della squadra di Maurizio Boscaglia inizierà il 27 agosto al Palabarbuto contro Latina, poi sfida con Brindisi il 3 settembre a Campobasso.

Il 9 e 10 settembre, in programma a Brindisi il memorial “Pentassuglia”. Poi altri due tornei a Trento e Jesolo nei successivi weekend.