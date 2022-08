Blitz dei Nas, sigilli a piscine e parchi acquatici

Acque delle piscine provenienti da pozzi artesiani non potabili; batteri oltre i limiti consentiti, cibi scaduti. E' quanto hanno scoperto in tutta Italia i Carabinieri del Nas in parchi acquatici e piscine. Irregolarità nel 28% dei casi.

A Napoli sono scattati i sigilli perché le strutture, riconducibili a proprietà private o centri ricettivi, erano abusive e usate come aree ricreative aperte al pubblico con ingresso a pagamento.