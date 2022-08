Bolletta da un milione di euro, l'imprenditore: "Paghiamo gli errori di altri"

Estate, periodo “caldo” non solo per il meteo ma anche per le bollette: tra luglio e agosto 2021, la nota industria conserviera di Buccino aveva speso per il gas 120.432,59 euro. A distanza di un anno, per lo stesso periodo, si è vista recapitare una bolletta da 978.618,51 euro. Effetto del caro energia seguito al conflitto in Ucraina