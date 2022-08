Bollette alle stelle, l'allarme dei panificatori: "Rischiamo di chiudere"

Il caro-energia colpisce anche il pane, bene alimentare primario alla base della nostra dieta, rito quotidiano che si ripete da migliaia di anni.

Le imprese denunciano un aumento dei costi energetici che tra gas e luce va dal 300 al 500%. Insostenibile per aziende che sono in larga maggioranza a conduzione familiare.

Una tempesta perfetta, quella che si sta abbattendo sul mondo della panificazione. Il caro-energia si aggiunge all'incremento dei costi della farina e al pagamento delle prime rate di imposte come Irpef e Irap che cade proprio in questo periodo.

L'appello alle istituzioni, Regione e Camera di Commercio su tutte, per un contributo economico straordinario.

Nel servizio l'intervista a Domenico Filosa, presidente Unipan - Unione dei Panificatori della Campania di Confcommercio