Calcio, giorni caldi per il mercato

Pareggio, 1-1, del Napoli con gli spagnoli del Maiorca nell'amichevole giocata allo stadio "Patini" di Castel di Sangro, cittadina abruzzese dove la squadra di Spalletti è in ritiro. Il gol per gli azzurri realizzato al 9' del primo tempo da Osimhen su calcio di rigore. Per il Maiorca il pari è arrivato al 10' del secondo tempo, complice un errore del portiere Meret. Sul fronte calciomercato sono giorni di lavoro intenso per il direttore sportivo Giuntoli. I rumors si rincorrono senza sosta. Sempre più insistenti quelli che riguardano il portiere del Chelsea Kepa, mentre in attacco l'obiettivo resta Raspadori del Sassuolo, ma c'è da superare la concorrenza della Juve.

In casa Salernitana, dopo il triangolare "Angelo Iervolino" di sabato sera tra la compagine campana, la Reggina e i turchi dell'Adana Demirspor, peraltro vincitori del torneo (la Salernitana ha vinto 1-0 con la Reggina e perso 3-1 coi turchi), il patron dell'Ippocampo Danilo Iervolino ha annunciato l'arrivo nei prossimi giorni di quattro nuovi calciatori.

Si prepara al prossimo campionato di Serie B il Benevento, che sabato ha lasciato il ritiro di Cascia. Gli allenamenti riprenderanno domani pomeriggio all'antistadio "Imbriani". Lunedì prossimo prima gara ufficiale della stagione per i sanniti: match di Coppa Italia col Genoa a Marassi.