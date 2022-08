Campania, il piano per l'autosufficienza idrica

Progetti per dighe, nuove captazioni e invasi, reti idriche

Si amplieranno le dighe, da Campolattaro all'Alento, se ne realizzeranno altre in Irpinia, partiranno nuove captazioni , saranno creati 42 invasi collinari per alimentare agricoltura e industria, si lavorerà sulle reti idriche che perdono attualmente fino al 40 per cento dell'acqua.

“Puntiamo all’autosufficienza idrica guardando ai decenni futuri” ha detto il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca presentando il piano che prevede investimenti per 2 miliardi e 424 milioni.

“Diverse regioni del Nord sono già in piena emergenza, ha aggiunto, non c'è tempo da perdere anche per reperire risorse”.