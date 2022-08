Campi flegrei verso il sold out

Camere d'albergo occupate al novanta per cento nei Comuni dei Campi flegrei. Si prevede un Ferragosto da tutto esaurito. Il quaranta per cento dei turisti in zona è straniero. In spiaggia ombrelloni aperti per metà. Ad agosto stanno mancando i pendolari del mare, a Cuma presenze tornate ai livelli pre pandemia. Nel servizio l'intervista a Francesca Mermati, funzionaria del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Immagini di Mariano Costa