Cantieri, rischio caos

Al rientro dalle vacanze molti napoletani si ritroveranno a fare i conti con il tanto odiato traffico. Insieme a tante attività produttive oggi infatti riaprono anche molti cantieri in diverse zone della città, spesso riducendo drasticamente gli spazi di viabilità. Sono infatti tornati a lavoro gli operai delle imprese che si stanno adoperando per il completamento della Linea 1 e della Linea 6 della metropolitana, così come, al corso Garibaldi, ha riaperto il cantiere per la posa dei binari del tram.

Il cantiere più grande resta quello di piazza municipio, dove sono cambiati anche alcuni sensi di marcia per consentire l'ampliamento dell'area di lavori. Per ora non si registrano grandi ingorghi, un po perché non tutti sono tornati dalle vacanze e un po perché le scuole non hanno ancora riaperto, e si sa che quello è forse il test più importante per quanto riguarda traffico e viabilità.

Ci sono comunque alcuni punti critici che potrebbero diventare vere e proprie trappole per gli automobilisti. I lavori in via nuova del campo, ma anche quelli della zona della Torretta nel quartiere Chiaia e, sopratutto, i grandi cantieri di via Marina, la porta di accesso e di uscita per chi viene dai paesi vesuviani. In questi casi i livelli di criticità potrebbero rivelarsi molto alti. Infine da segnalare anche la riapertura dei cantieri della Terna in via Caracciolo, per lavori che dovrebbero però terminare entro la fine di settembre.