Cardarelli, riapre il pronto soccorso ma l'emergenza continua

Due giorni fa la chiusura: tra Pronto Soccorso e Obi (l'Osservazione Breve Intensiva) all'ospedale Cardarelli c'erano 153 pazienti, il limite era stato superato. Così, l'emergenza del più grande nosocomio del Mezzogiorno d'Italia ha chiuso i battenti. Ieri la riapertura ma le difficoltà restano tutte.



Nonostante le dimissioni o i trasferimenti nei reparti di degenza, i numeri parlano di una saturazione quasi del 70 per cento a metà giornata, con il rischio che in serata quel limite possa essere nuovamente superato e le porte del Pronto Soccorso ancora una volta chiuse.



Una carenza negli organici del personale sanitario da tempo denunciata dai sindacati, che oltre a mettere a dura prova i lavoratori può rappresentare dicono - un rischio anche per i pazienti



Accanto a questo, c'è la cronica criticità nell'organizzazione della rete sanitaria territoriale che spinge i pazienti napoletani a recarsi al Pronto soccorso anche quando non è strettamente necessario