Nella morsa dei rincari

La busta della spesa si alleggerisce come il portafogli: è l'effetto dei rincari che i consumatori stanno osservando soprattutto nei prezzi dell'alimentare. I commercianti stanno cercando di contenere gli aumenti ma alcuni ritocchi sono stati inevitabili. Federconsumatori stima che la crescita media si attesti sul +7-8%, con punte dell'11% per l'acqua minerale e anche oltre per l'olio di girasole. Chi cammina in un mercato rionale e frequenta quotidianamente i supermercati della grande distribuzione confronta i prezzi e si prepara a una stagione ancora più difficile, anche per l'acquisto dei beni essenziali.