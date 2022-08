Covid, calano i ricoveri in degenza

Sono 1.602 i nuovi casi di coronavirus in Campania, su 7.911 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 20,25%, contro il 19,06% del giorno precedente. Il bollettino regionale segnala quattro vittime, di cui due nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni scorsi. Restano 22 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, calano i malati nei reparti di degenza: sono 625 in totale, undici in meno di 24 ore prima.

L'ospedale “Cardarelli” è andato nuovamente in affanno, a causa del poco personale a fronte di tanti pazienti nell'area dell'emergenza. Nel pomeriggio la direzione ha comunicato alla centrale operativa del 118 la necessità di chiudere l'accesso al Pronto Soccorso. Accettazione consentita solo per i pazienti che giungono in codice rosso. 150 gli ammalati in pronto soccorso al momento della chiusura, di cui 15 positivi. Saturo anche il reparto covid del più grande ospedale del Mezzogiorno.