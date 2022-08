Covid19, calano tasso di contagio e occupazioni ospedaliere

Tasso di contagio da Covid 19 in lieve calo in Campania, al 18,07% contro il 18,4% del rilevamento precedente con 3650 positivi su 20189 test effettuati. Dodici i decessi registrati di cui 7 verificatisi nelle ultime 48 ore. In calo anche le ospedalizzazioni, 23 i posti letto in terapia intensiva occupati, che segnano un meno uno, mentre decrescono di 26 unità le degenze ordinarie, e si attestano a 573.

Quarte dosi al rallentatore in regione, intorno alle 1500 al giorno, e per spingere la cittadinanza alle somministrazioni, open day vaccinale in provincia di Avellino fino al 6 agosto. È possibile ricevere la seconda dose booster senza prenotazione, a partire dai 5 anni nei centri vaccinali territoriali. Al Vulcano Buono, a Nola, l’Asl Na3Sud ha organizzato un punto ad hoc per i cittadini del territorio.

Nonostante un leggero miglioramento nella gestione dei casi d’urgenza, come nel caso del Cardarelli, o dell’Ospedale del Mare a Napoli, prosegue l’emergenza nei pronto soccorso in Campania. A rendere complessa l’attività dei medici, denuncia la Simeu regionale, sono le condizioni di lavoro oberate dalle ferie e dal mancato ricambio di personale.