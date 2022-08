"Creature" in scena al festival "Segreti d'Autore"

Una riflessione sulla fine della civiltà contadina, attraverso i luoghi e le comunità protagoniste del processo di trasformazione geopolitica. Sono i territori in cui si muove Creature, lo spettacolo scritto e diretto da Adriana Follieri e interpretato dall’attore e cantante Davide Paciolla, una sorta di eroe cechoviano, ultimo superstite anacronistico e obsoleto.

Creature è andato in scena a palazzo Coppola di Valle Sessa Cilento nell’ambito della dodicesima stagione di Segreti d’Autore, il festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Lo spettacolo nasce da una ricerca artistica di tre anni in cui si è cercato di analizzare come il cambiamento storico e sociale nutra e animi i caratteri e le relazioni tra le persone. Nel servizio la voce del protagonista Davide Paciolla.