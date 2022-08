Dai Campi Flegrei al Cilento, brucia la Campania

Oltre cinquanta incendi hanno devastato decine di ettari di vegetazione in tutta la regione. Giornata calda, caldissima, per gli uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale, con i sette elicotteri in dotazione tutti impegnati e il supporto di altri tre mezzi aerei nazionali. L'incendio che in questo momento desta più preoccuapazione è quello che lambisce Caserta Vecchia.

Bruciano ancora i Campi Flegrei: fiamme alte in località Scalandrone, nel territorio di Bacoli, dove sono andati in cenere oltre cinque ettari di vegetazione. In corso le complesse operazioni di spegnimento.

Dopo due giorni è da poco sotto controllo il vasto incendio degli Astroni, ad Agnano: per domarlo sono stati utilizzati ben tre mezzi aerei. Le fiamme sono divampate in prossimità dell'oasi WWF per poi propagarsi rapidamente fino al cuore della riserva naturale. Sono stati distrutti ben 40 ettari di aree boschive. Il WWF - scrive in una nota - che supporterà la procura per individuare i responsabili di questa nuova devastazione: l'area fu infatti già interessata nel 2017 da un vasto rogo. Da un primo riscontro sembrerebbe che non lontano dall'oasi siano stati esplosi alcuni fuochi d'artificio. Questi potrebbero aver innescato l'incendio.

Altri fronti importanti a Mondragone e nel Cilento, con estesi roghi a Montecorice e Sessa. E sempre in provincia di Salerno, sono andati in fumo alcuni tratti di bosco intorno a San Cipriano Picentino.