De Laurentiis e l'offerta degli americani: "900 milioni per il Napoli, ma ho detto no"

Quella di oggi, alle 18.30, sarà la terza amichevole che il Napoli giocherà nel ritiro di Castel di Sangro. Dopo il Maiorca, ancora una squadra spagnola, neo promossa in prima divisione, il Girona, che ha tra le proprie fila l'ex centrocampista azzurro David Lopez. Fu Benitez a volerlo all'ombra del Vesuvio. Altro test, dunque, per la compagine di Spalletti, che a dodici giorni dall'inizio del campionato si trascina dietro ancora qualche importante rebus, come quello del portiere titolare: Meret non convince e dovrebbe essere ceduto. Kepa del Chelsea il maggiore indiziato a rimpiazzarlo.

Il Napoli entro pochi giorni è chiamato anche a decidere sugli acquisti di Raspadori e Simeone, che però sono legati alle partenze di Zielinski e Petagna.



Intanto, in un'intervista rilasciata al canale youtube Wall Street Italia, il presidente De Laurentiis ha dichiarato di essere assillato dai fondi che vogliono comprare il Napoli. "Gli americani mi hanno offerto 900 milioni. Ma ho detto no, col calcio mi diverto ancora e non voglio andare in pensione". De Laurentiis si è soffermato anche sull'aspetto finanziario del club azzurro: "Negli ultimi due anni abbiamo perso oltre 200 milioni - ha spiegato - E poi, dicono che ci guadagno".

Questa, invece, la ricetta del patron per salvare il football: "Serve una competizione che si giochi durante la settimana tra le prime sei squadre dei cinque campionati europei più importanti. Champions, Europa League, Conference sono ormai tornei farlocchi, non più appetibili a livello economico".