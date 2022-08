Domato l'incendio sul monte Epomeo

Un lavoro durato diverse ore quello dei vigili del fuoco di Ischia che intorno alle 5 di questa mattina sono riusciti a domare l'incendio che ha distrutto diversi ettari di macchia mediterranea nella zona di Panza, sul monte Epomeo. Il vento aveva causato anche l'estensione del rogo fino alla zona del Ciglio. Un'area purtroppo non nuova agli incendi boschivi.

Sul posto anche molti volontari locali che hanno lavorato insieme ai vigili del fuoco in un'operazione complicata vista l'impossibilità di utilizzare i canadair di notte.

Alcuni vigneti sono stati distrutti dal fuoco. Si segnalano danni lievi alle abitazioni, ma nessun problema per le persone.