Domenica al via la Serie C, la Turris esonera Canzi

Il 4 settembre scatta la Serie B. Le neopromosse Gelbison e Giugliano puntano a un campionato tranquillo, l'Avellino sogna la promozione, mentre la qualificazione ai play off è un obiettivo possibile per la Juve Stabia e per la Turris che però, nelle ultime ore, ha optato per il cambio di panchina