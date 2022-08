Ecco il Napoli della rifondazione

Inizia da Verona il campionato del Napoli, quello della rifondazione. Quello senza i leader e veterani Insigne, Ospina, Koulibaly, Ghoulam e Mertens, ma con calciatori giovani e motivati, di grandi prospettive.

Al "Bentegodi" gli azzurri giocano anche per la storia perché la squadra ha vinto le ultime cinque partite d'esordio e la sesta sarebbe un traguardo mai raggiunto prima. Contro gli scaligeri, Spalletti costretto a fare a meno dell'infortunato Ambrosino e dello squalificato Gaetano. Ma recupera Politano.

Discorso a parte per Fabian Ruiz, non è partito per il Veneto ufficialmente perché non in buone condizioni fisiche, ma probabilmente la sua assenza è dovuta all'imminente cessione al Paris Saint Germain. Out anche il neoacquisto Simeone, non ancora tesserato.

La formazione. In porta fiducia a Meret, esterni bassi Di Lorenzo e Mario Rui, coppia centrale di difesa Rrrahmani- Kim. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco il trio Lozano -Osimhen-Kvaratskhelia.

Inizia male la Serie A per la Salernitana, sconfitta di misura (1-0) dalla Roma. Di Cristante poco dopo la mezz'ora del primo tempo il gol decisivo. Roma più forte, ma orgoglio e determinazione non sono mancati alla Salernitana, che è uscita dal campo accompagnata dagli applausi dei 30mila dell'Arechi.



Ko per 1-0 al "Vigorito" anche il Benevento nella gara d'esordio del nuovo torneo di B. Giallorossi punti, nella ripresa, da un errore di Tello, che ha portato Larrivey a battere Paleari. Sanniti sonoramente fischiati dai loro tifosi al termine della partita.