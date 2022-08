Ecco il piano di accoglienza per i migranti sbarcati a Salerno

i 50 positivi sono stati trasferiti in una struttura per la quarantena

Entro domani termineranno le operazioni di riallocazione, in diverse strutture di accoglienza in tutta Italia, dei 387 migranti sbarcati lunedì scorso al porto di Salerno, salvati in mare tra il 24 e il 25 luglio dalla nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée.

I 50 profughi risultati positivi al Covid, 13 di questi minori, che al momento si trovano ospiti in una scuola a Salerno, saranno trasferiti in una struttura ad hoc in Regione, che già precedentemente ha ospitato persone contagiate dal coronavirus.I primi trasferimenti sono avvenuti già a poche ore dall'arrivo in porto il primo agosto.

47 i minori riallocati subito in strutture della rete Sai o in centri accreditati per minori stranieri non accompagnati. Ne restano altri 83 che saranno redistribuiti nei prossimi giorni nelle case rifugio regionali, mentre in due sono stati trasferiti a Bari.

Una parte consistente degli oltre 180 maggiorenni, invece, sono ospiti di centri in tre Regioni sul territorio nazionale, in particolar modo in Nord Italia, come previsto dal piano di redistribuzione del ministero dell'Interno. In 70, invece sono rimasti in strutture in provincia di Salerno.