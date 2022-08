Edenlandia in crisi, lavoratori preoccupati

Non c'è pace per Edenlandia: lo storico parco divertimenti, il più antico d'Italia, si trova ora al centro di un contenzioso giudiziario tra soci nato a causa delle difficoltà economiche dell'azienda.

Uno scenario che crea difficoltà sopratutto ai circa quaranta dipendenti dell'azienda dopo il blocco della gestione economica.

I soci di minoranza, che hanno fatto partire l'iter giudiziario, denunciano ritardi e anomalie nella redazione e nell'esame dei bilanci da parte di chi ha la gestione amministrativa, e confidano che l'insediamento del nuovo amministratore giudiziario possa sbloccare la situazione.

Secondo il presidente di New Edenlandia spa Gianluca Vorzillo, l'ispezione giudiziale prende ad oggetto solo gli ultimi anni, invece che esaminare i precedenti, quando la società era in dissesto economico tale da tenere il Parco in inattività. Quanto posto sotto la lente degli ispettori - spiega - risentirebbe quindi degli effetti della precedente gestione.

Il parco ad oggi continua la sua attività. Ma la preoccupazione dei dipendenti è rivolta soprattutto al domani.



Nel servizio l'intervista a Giorgio Barca della segreteria regionale Uilcom Campania.