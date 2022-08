Enti locali, fondi per l'accessibilità

Oltre 400 milioni di euro sono in arrivo per le Regioni e i Comuni che presenteranno progetti volti a rendere servizi utili per le persone disabili o famiglie che hanno un disabile a carico.

I fondi, così come annunciato dalla ministra Erika Stefani, serviranno innanzitutto a programmare interventi sia sul turismo accessibile sia per favorire l'accesso allo sport. Con particolare attenzione a chi è affetto da autismo.

Sono misure che trovano un proprio capitolo di spesa nel fondo di inclusione e che puntano proprio a migliorare i servizi partendo dai piccoli Comuni.

Risorse che vengono implementate da altri 100 milioni dedicati a progetti dedicati a persone con disturbo dello spettro autistico.

I progetti dovranno prevedere interventi che favoriscano la socializzazione attraverso lo sport, l'arte, insieme a un supporto alle famiglie con l'obbiettivo di una piena integrazione anche lavorativa.