Ercolano, agosto record

Nell'estate magica del turismo in Campania il Parco Archeologico di Ercolano fa registrare un agosto da record iniziato con la Domenica al Museo e proseguito nel fine di settimana di Ferragosto. Gli scavi sono tra i primi 15 musei italiani per numero di visitatori.

Lunghe code di visitatori italiani e stranieri arrivati per visitare le meraviglie dell'antica Herculaneum. Francia, Spagna, Regno Unito le nazionalità più presenti nel parco.

Un'offerta culturale che prosegue con le visite guidate notturne e con le mostre tematiche che permettono di visitare l'area in tutto il suo fascino.

Amedeo Maiuri, l'archeologo che è considerato il padre degli Scavi, diceva che il Parco va considerato non come una miniera di opere d'arte ma come una città. Con la sua urbanistica, la sua civiltà, il suo volto umano.

E forse è proprio questo il vero segreto di Ercolano.

Nel servizio l'intervista al direttore del Parco Archeologico di Ercolano Francesco Sirano.