Ex Montefibre: sos lavoro

Un accordo mai rispettato: i 200 ex operai della Montefibre di Acerra sono da 18 anni in mobilità. Molti sono ammalati di tumore ai polmoni per aver lavorato a contatto con l'amianto. Chiedono un lavoro o la pensione.

Sarà un autunno caldo per le tante fabbriche campane coinvolte nelle vertenze sindacali: ad Acerra l'emergenza lavoro si chiama Montefibre.