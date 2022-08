Far west a Pianura, rapina con pistola davanti ai bambini

Le immagini sono eloquenti: sono le 20.30 di una tranquilla serata estiva a Pianura, quartiere occidentale di Napoli e i clienti in attesa di una pizza da asporto sono numerosi. Tra loro anche bambini. Ma tra gli avventori del “Galletto d'oro” in via Provinciale, ecco palesarsi un rapinatore, volto coperto, pistola in mano, la punta contro i dipendenti del locale e si prende l'incasso di 700 euro dopo aver sparato un colpo verso il soffitto.

Mette a segno il colpo in meno di un minuto, senza particolare frenesia, così come gli stessi clienti si allontanano dal teatro della rapina senza clamori o particolari isterie. Quasi assuefatti a questa normalità di violenza e sopruso.

Il rapinatore si è poi allontanato in sella a uno scooter guidato da un complice che lo aspettava all'esterno del locale.

Le immagini della rapina sono state postate sui social dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e sono già virali.

“E' l'ennesima rapina nel cuore del quartiere di Pianura”, spiega Borrelli, “interi pezzi di città sono ormai nel pieno controllo della criminalità. I cittadini sono esasperati, stanchi di subire i soprusi di questi vigliacchi che distruggono il lavoro e i sacrifici di tantissime persone. Ci vogliono più controlli - conclude il consigliere regionale - più forze dell'ordine, più sicurezza”.