Ferragosto, a Napoli 9 camere d'albergo su 10 occupate

Continua l'estate magica del turismo in Campania. Un agosto da record, che si inserisce in un contesto favorevole di ripresa che aveva mostrato i primi segnali già in primavera.

Per Ferragosto si attende un ulteriore crescita. Secondo i dati di Federalberghi Napoli nel prossimo fine settimana ci saranno oltre 40mila pernottamenti nelle strutture ricettive in città. L'occupazione media delle camere è stimata tra l'80 e il 90%, un dato in linea con gli anni che vanno dal 2017 al 2019, prima dello stop forzato dal covid.

Ma il capoluogo è solo uno dei punti di forza in un settore che vede dati in crescita in tutta la Regione. Tutto esaurito nelle isole, benissimo Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana. E in più emergono nuovi punti di forza, come i Campi Flegrei e le aree interne.

In tutta la regione si registrano numeri superiori anche all'estate record del 2019.

A commentare i dati ai nostri microfoni l'assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci.

In un contesto positivo, non mancano alcune ombre. L'Abbac, l'associazione dei Bed and Breakfast e Affittacamere, ha evidenziato le difficoltà del settore: l'aumento generalizzato dei prezzi, i mancati controlli e l'abusivismo. Secondo il presidente dell'associazione Agostino Ingenito il sistema di monitoraggio della Regione Campania non è idoneo e risulta obsoleto. Sussiste troppa illegalità e non sarebbe sufficiente la nota inviata dalle istituzioni all'Anci dove si chiede massima collaborazione agli Enti locali nelle verifiche sulla gestione degli immobili del circuito turistico.