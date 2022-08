Ferragosto a Napoli

Il Ferragosto di chi resta a Napoli. Le vacanze sono lontane. Ma in tanti si organizzano comunque per trascorrere la giornata di festa in città. In piscina, al mare, al parco. Alla ricerca di un po' di fresco e di qualche ora di relax.

E nel pienone di turisti, in fila per visitare le bellezze della città capita di incontrare più di un napoletano. Qualcuno, però, resta deluso perché aveva prenotato una visita al Maschio Angioino ma oggi il castello è chiuso al pubblico.