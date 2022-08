Sovraffollamento, emergenza infinita nelle carceri

Tre detenuti si sono tolti la vita nelle carceri campane ad agosto. E, nel 2022, il numero dei suicidi dietro le sbarre è in aumento in tutta Italia. Drammi sui quali riflettere. E per primi lo hanno fatto il Dap, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e i provveditori regionali che sono entrati negli istituti nel giorno di Ferragosto. In Campania visitati Poggioreale a Napoli e Santa Maria Capua Vetere



Nel servizio le voci di Lucia Castellano, provveditore delle carceri in Campania, la testimonianza di un detenuto e l'intervista a Lorenza Sorrentino, comandante facente funzioni della polizia penitenziaria del carcere di Poggioreale a Napoli.

Montaggio di Stefano Scaramuzzo