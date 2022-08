Finanziamenti PNRR per le scuole di Battipaglia

Tra abbattimenti, ricostruzioni e progettazioni di nuove scuole, Battipaglia rinnova profondamente la sua offerta sul piano dell'edilizia scolastica. Fondamentale il contributo finanziario che arriva con i fondi del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con i finanziamenti verranno costruiti entro il 2024 due nuovi asili nido e verrà demolita e ricostruita la scuola per l'infanzia di via Rosario. Le nuove scuole andranno in parte a colmare la carenza storica di asili nido e scuole per l'infanzia nel comune di Battipaglia.