L'ultimo saluto al "padre della F40"

Ingegnere, nato a Caselle in Pittari e vissuto a lungo a Sapri, Nicola Materazzi fu scelto direttamente da Enzo Ferrari. Esperto di motori turbo, a inizio anni ‘80 lavorò nel Reparto corse del Cavallino Rampante. Quindi, progettò alcuni storici modelli da strada, tra cui la Ferrari 288 GTO e l’F40. Dopo Maranello, entrò in Cagiva e poi in Bugatti.

Si è spento a 83 anni. A rendergli omaggio, al funerale, tanti appassionati di motori.

Nel servizio, la voce di Giancarlo Bruno - commentatore tecnico della Formula 1