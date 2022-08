Delitto Giffoni, domani l'autopsia di Ciro Palmieri

Domani sarà il giorno dell'autopsia di Ciro Palmieri, il panettiere ucciso a Curticelle, frazione di Giffoni Valle Piana. Gli esami potranno offrire ulteriore chiarezza sulle dinamiche dell'omicidio che si stanno consolidando in queste ore.

Ieri i primi interrogatori: davanti al gip del tribunale di Salerno sia la moglie di Palmieri Monica Milite che il figlio Massimiliano si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Per entrambi il giudice ha confermato la custodia cautelare in carcere: l'accusa è omicidio volontario aggravato dalla crudeltà dell'azione e occultamento di cadavere.

Convalidato il fermo e la custodia in un istituto penale minorile anche per il figlio di 15 anni, il terzo indagato, che ha invece rilasciato dichiarazioni davanti al procuratore per i minorenni. Secondo la ricostruzione del ragazzo il clima in casa era insopportabile a causa del carattere violento del padre.

Ed è proprio intorno alle dinamiche familiari che si stanno concentrando le indagini degli inquirenti. La procura di Salerno sta approfondendo il movente.

Nel 2015 la donna aveva denunciato il marito per maltrattamenti. Denuncia poi rientrata.

Un contesto particolare, con l'uomo che aveva fatto installare le telecamere all'interno dell'abitazione. E sono state proprio quelle telecamere a riprendere l'omicidio.